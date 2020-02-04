Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 452. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Ayça ve kaynanası Zübeyde Hanım arasında çocuk yüzünden oluşan gerilim, damak tadı konusu ile ikiye katlandı. Nurcan Hanım ile gelini Nihan arasındaki düğün sonrası alınan eşyalar konusu gelinleri de içine katan bir tartışmaya neden oldu. Puanlama sırasında ise Nihan'ı öfkelendiren olaylar gelişti. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm puan durumu...

Gelinim Mutfakta'nın 4 Şubat 2020'de yayınlanan bölümde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ayça Nergis çiftleri "tavuklu açma çanak" için yarıştılar. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ayça Nergis ve Dilara Aydoğan aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Nihan oldu, Nihan'ı 11 puanla Burçin takip etti. Günün en yüksek puanını ulaşıp çeyrek altını alan isim ise 16 puanla Dilara oldu. Ayça 15 puanla günü 2. tamamladı.