Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim olacak?
Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinlerin yarıştığı kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta’nın 472. Bölümünde gergin anlar yaşandı. Özlem, puanlama sonrasında Çiğdem Hanım’ın tavırlarına fazla dayanamadı ve sinirden önündeki bardağı alarak yere fırlattı. Gün sonunda ise gelinlerden biri çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta “en iyiler” konseptiyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta 4 Mart Çarşamba günü 472. Bölümüyle ekranlardaydı. Kaynanalar tarafından verilen puanların toplanmasının ardından gün lideri ve sonuncusu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 4 Mart 2020'de yayınlanan 472. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Nurten-Özlem Argun ve Hanife-Başak Kuvel çiftleri "Adana kebap" tarifi ile yarıştılar.
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