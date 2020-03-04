Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta “en iyiler” konseptiyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta 4 Mart Çarşamba günü 472. Bölümüyle ekranlardaydı. Kaynanalar tarafından verilen puanların toplanmasının ardından gün lideri ve sonuncusu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?



Gelinim Mutfakta'nın 4 Mart 2020'de yayınlanan 472. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Nurten-Özlem Argun ve Hanife-Başak Kuvel çiftleri "Adana kebap" tarifi ile yarıştılar.