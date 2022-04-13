Gelinim Mutfakta’da Elif neden yok, elendi mi? Gelinim Mutfakta Elif hakkında detaylar

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Gelinim Mutfakta Elif’in neden olmadığı araştırılıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümünde Elif’in olmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Dün yayınlanan programda Elif toplamda eksi 10 ceza puanı almıştı.

GELİNİM MUTFAKTA’DA ELİF NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta yarışmasından elenen Elif’in sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrıldığı gündemde yer aldı.

Dün yayınlanan programda Elif eksik malzeme kullanımından dolayı eksi 2 puan, güveç çatlamasın diye tepsiye koyacağı suyu ete koyduğu için eksi 2 puan, ete koyması gereken üzümü pilava koydu için eksi 2 puan, ete koyması gereken kayısıyı pilava koyduğu için eksi 2 puan ve ete koyması gereken bademi yine pilava koyduğu için eksi 2 puan daha almıştı.