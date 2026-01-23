×
Gelinim Mutfakta'da büyük tehlike... Fırın patladı, çekimlere ara verildi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 17:12

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, sette yaşanan tehlikeli bir kazayla gündeme geldi. Yarışma sırasında bir fırının aniden alev alarak patlaması, hem yarışmacılara hem de ekibe korku dolu anlar yaşattı.

FIRIN ALEV ALDI!

Sekiz sezondur izleyiciyle buluşan Aslı Hünel'in sunduğu programın son bölüm çekimlerinde, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Tuğba Duman’ın kullandığı fırın, yemek yapımı sırasında büyük bir gürültüyle alev aldı. Beklenmedik patlama sesiyle irkilen gelinler ve kayınvalideler kısa süreli panik yaşarken, set ekibi hızla müdahale etti.

Gelinim Mutfaktada büyük tehlike... Fırın patladı, çekimlere ara verildi

ÇEKİMLERE 3 SAAT ARA

Yaşanan tehlikeli olayın ardından yapım ekibi, güvenlik gerekçesiyle çekimlere yaklaşık üç saat ara verdi. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından yarışmacılar, yaşadıkları korkuya rağmen mutfağa dönerek yemeklerini tamamladı ve altın mücadelesine kaldıkları yerden devam etti.

Gelinim Mutfaktada büyük tehlike... Fırın patladı, çekimlere ara verildi

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 14.00’te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

 

 

 

 

 

