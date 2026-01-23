Gelinim Mutfakta'da büyük tehlike... Fırın patladı, çekimlere ara verildi!

Haberin Devamı

FIRIN ALEV ALDI!

Sekiz sezondur izleyiciyle buluşan Aslı Hünel'in sunduğu programın son bölüm çekimlerinde, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Tuğba Duman’ın kullandığı fırın, yemek yapımı sırasında büyük bir gürültüyle alev aldı. Beklenmedik patlama sesiyle irkilen gelinler ve kayınvalideler kısa süreli panik yaşarken, set ekibi hızla müdahale etti.

ÇEKİMLERE 3 SAAT ARA

Yaşanan tehlikeli olayın ardından yapım ekibi, güvenlik gerekçesiyle çekimlere yaklaşık üç saat ara verdi. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından yarışmacılar, yaşadıkları korkuya rağmen mutfağa dönerek yemeklerini tamamladı ve altın mücadelesine kaldıkları yerden devam etti.

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 14.00’te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.