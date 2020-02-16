Gelinim Mutfakta’da büyük rekabet başlıyor... Bu kez “En İyiler” yarışıyor...

Hem eğlendiren hem de yarıştıran programda bu kez “en iyiler” yarışıyor. İsimleri hafızalara kazınmış, unutulmaz yarışmacıların bir araya geldiği programda büyük rekabet yaşanacak.

Mutfağın fenomen kayınvalidesi Reyhan Yıldırım ve en çok altın kazanan gelini Ezgi Yıldırım, mutfağa geldikleri ilk andan itibaren birbirinden iddialı yorumlarıyla olay yaratan Nurten Argun ve sivri dilli gelini Özlem Argun, yarıştığı dönemde üst üste kazandığı bileziklerle unutulmazlar arasına giren iddialı gelin Özüm Sakarya ve mütevazı kayınvalidesi Ayten Sakarya, şıklıkları, tarzları ve duruşları ile izleyicilerin gönlüne taht kuran kayınvalide Çiğdem Akçam ve gelini Elif Akçam’ın yarışacağı Gelinim Mutfakta Pazartesi (17 Şubat) ekrana gelecek.

Nefeslerin tutulduğu, rekabetçi ruhların öne çıktığı, şok açıklamaların yer alacağı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 12.30’da Kanal D’de.





