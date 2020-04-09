Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta’da kimin birinci olduğu ve yarışmacıların puan durumu gün sonunda belli oluyor. Sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı yarışma hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Her gün yapılan yemeklerin ardından en çok puanı alan yarışmacı gün birincisi olurken, Cuma günü ise hafta birincisi açıklanıyor. 6 Nisan haftasının ilk gününde gün birincisi 19 puan alan Hatice olmuştu.

9 NİSAN’DA GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gün birincisi bugün gerçekleşecek yarışmanın ardından belli olacak. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

8 Nisan’da 15 puan alan Neslihan gün birincisi oldu. 12 puan alan Hatice ikinci olurken, son sırada 10 puan alan Burçin ve Yağnur yer aldı.

7 Nisan’da gün birincisi 13 puan alan Burçin oldu. Favori yarışmacılardan olan Hatice 10 puan alarak ikinci sıraya, 8 puan alan Neslihan üçüncü sıraya, 6 puan alan Yağnur sonuncu sıraya yerleştir.

Haftanın ilk gününde en düşük puanı alan Neslihan oldu. Neslihan 4 puan, Burçin 8 puan, Yağnur 13 puan aldı. Gün birincisi ise 19 puan alan Hatice oldu.