Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta izleyicileri puan durumunu her gün yakından takip ediyorlar. Yarışmada her gün farklı bir tarif ile kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. En çok puanı alan kişi gün birincisi oluyor ve çeyrek altın kazanıyor. Cuma günü ise hafta birincisi belirleniyor. İşte 6 Nisan haftasından itibaren yarışmacıların aldıkları puanlar…
Gelinim Mutfakta’da kimin birinci olduğu ve yarışmacıların puan durumu gün sonunda belli oluyor. Sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı yarışma hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Her gün yapılan yemeklerin ardından en çok puanı alan yarışmacı gün birincisi olurken, Cuma günü ise hafta birincisi açıklanıyor. 6 Nisan haftasının ilk gününde gün birincisi 19 puan alan Hatice olmuştu.
9 NİSAN’DA GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gün birincisi bugün gerçekleşecek yarışmanın ardından belli olacak. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
8 Nisan’da 15 puan alan Neslihan gün birincisi oldu. 12 puan alan Hatice ikinci olurken, son sırada 10 puan alan Burçin ve Yağnur yer aldı.
7 Nisan’da gün birincisi 13 puan alan Burçin oldu. Favori yarışmacılardan olan Hatice 10 puan alarak ikinci sıraya, 8 puan alan Neslihan üçüncü sıraya, 6 puan alan Yağnur sonuncu sıraya yerleştir.
Haftanın ilk gününde en düşük puanı alan Neslihan oldu. Neslihan 4 puan, Burçin 8 puan, Yağnur 13 puan aldı. Gün birincisi ise 19 puan alan Hatice oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle