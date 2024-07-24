Gelinim Mutfakta'da bayrak değişimi

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SON NOKTAYI KANAL D KOYDU

Kanal D’nin, öğlen kuşağında ekrana gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezona birçok yenilikle girmeye hazırlanıyor. Yarışmanın ilk tanıtım filminde patlayan flaşlar eşliğinde lüks bir araçtan inerek insanların meraklı bakışları arasında kırmızı halıda yürüyen kadının kim olduğu tartışma konusu olmuştu. İlk tanıtım filminin ardından tahminler art arda gelirken son noktayı Kanal D koydu.

KIRMIZI HALIDAKİ KIRMIZILI KADIN

Kanal D’de yayınlanan ikinci tanıtım filminde kırmızı halıda yürüyen kırmızılı ünlünün Aslı Hünel olduğu ortaya çıktı. Aslı Hünel’in tüm güzelliği ile seyirci karşısına çıktığı filmde, yeni sezon sunucusunun değiştiği de açıklanmış oldu.

YENİ SEZONA İDDİALI GİRİYOR

Gelinim Mutfakta 7’nci sezonuna Aslı Hünel ile başlayacak. Her gün bir çeyrek altın, haftanın en başarılı gelinine ise 10 altın bilezik veren program, yeni sezonda da ekranın en çok izlenen, en çok konuşulan yarışma programı olmaya devam edecek. Hem eğlendiren hem de kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezonda Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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