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Gelinim Mutfakta Zeynep kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gelinim Mutfakta’nın yeni sezon yarışmacılarından biri de Zeynep Kalyon Gökçe oldu. Yarışmaya 14 Eylül’de dahil olan Zeynep, iddialı çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Gelinim Mutfakta Zeynep kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde “buraya tozu dumana katmaya geliyorum.” Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.
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