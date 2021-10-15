Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim oldu? Demet Akalın sonrası sunucu kararı açıklandı!

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Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, tarifleri ve yarışmacıları kadar sunucularıyla da gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni yayın döneminde ünlü şarkıcı Demet Akalın sunuculuğunda gerçekleşen programın yeni sunucusu merak konusu olmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim oldu? İşte, Demet Akalın sonrası açıklanan sunucu kararı!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM OLDU?

Türkiye'nin fenomen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. Demet Akalın’ın sunuculuğunun sona ermesi ile birlikte alınan karara göre, Gelinim Mutfakta her hafta başka bir ünlüye emanet edilecek. Gelinim Mutfakta ilk hafta sunucusu henüz açıklanmazken, sunucuların isimleri şimdiden merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!