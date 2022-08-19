Gelinim Mutfakta yeni sezona merhaba diyor…

Haberin Devamı

Yarışmacı gelinlerin en lezzetli yemekleri yapıp kayınvalidelerden en yüksek puanları almak için ter döktüğü Gelinim Mutfakta yine ödül olarak altın dağıtmaya devam edecek. Gün birincisinin bir çeyrek altın, hafta birincisinin de beş altın bilezik kazandığı yarışma 22 Ağustos Pazartesi günü yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yenilenen dekoru ve yepyeni yarışmacılar ile ekrana gelmeye hazırlanan Gelinim Mutfakta 22 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün Kanal D’de…

Yayın günü: 22 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün

Yayın saati: 13.00