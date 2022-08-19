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Gelinim Mutfakta yeni sezona merhaba diyor…

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#Gelinim Mutfakta#Nursel Ergin#Kanal D
Gelinim Mutfakta yeni sezona merhaba diyor…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 10:56

Kanal D’nin, fenomen yarışması Gelinim Mutfakta 5’inci sezonuyla ekrana geliyor. Sunuculuğunu sevilen isim Nursel Ergin’in üstlendiği Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonu yine çok eğlenceli bir o kadar da çekişmeli geçecek.

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Yarışmacı gelinlerin en lezzetli yemekleri yapıp kayınvalidelerden en yüksek puanları almak için ter döktüğü Gelinim Mutfakta yine ödül olarak altın dağıtmaya devam edecek. Gün birincisinin bir çeyrek altın, hafta birincisinin de beş altın bilezik kazandığı yarışma 22 Ağustos Pazartesi günü yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yenilenen dekoru ve yepyeni yarışmacılar ile ekrana gelmeye hazırlanan Gelinim Mutfakta 22 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün Kanal D’de…

Gelinim Mutfakta yeni sezona merhaba diyor…

Yayın günü: 22 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün
Yayın saati: 13.00

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#Gelinim Mutfakta#Nursel Ergin#Kanal D

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