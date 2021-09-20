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Gelinim Mutfakta Yekta kimdir? Yekta Yeşilyurt ve kayınvalidesi Cevriye Hanım hakkında merak edilenler

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Gelinim Mutfakta Yekta kimdir Yekta Yeşilyurt ve kayınvalidesi Cevriye Hanım hakkında merak edilenler

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, her hafta yeni katılan gelinleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta favori gelinlerden Yağnur’un elenmesi şaşkınlık yaratırken, Yağnur’un yerine gelen gelin adayı da merak konusu oldu. Bu hafta Gelinim Mutfakta’ya katılan gelin adayı ise Yekta Yeşilyurt ve kayınvalidesi Cevriye Hanım izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta Yekta kimdir, kaç yaşında, nereli? Yekta Yeşilyurt ve kayınvalidesi Cevriye Hanım hakkında merak edilenler…

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Kanal D ekranlarının hafta içi gündüz kuşağında en çok sevilen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, yemekleri kadar yarışmacı gelinleri ve kayınvalideleriyle de dikkat çekiyor. Gelinim Mutfakta Yağnur’un yarışmadan beklenmedik vedasının ardından yerine gelecek gelin ve kayınvalide merak ediliyordu. Yarışmanın başlamasıyla Yekta Yeşilyurt ve kayınvalidesi Cevriye hanım, izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta Yekta kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Yekta Yeşilyurt ve kayınvalidesi Cevriye Hanım ile ilgili detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA CEVRİYE HANIM?

Merakla beklenen Gelinim Mutfakta gelini Yekta, kayınvalidesi Cevriye Özkaraçam ile birlikte ilk günden dikkat çekmeyi başardı. 24 yaşındaki Yekta Yeşilyurt aslen İzmirli ve bir güzellik merkezinde estetisyen olarak çalışıyor. 5 yıllık evli olan Yekta’nın 4 yaşında bir oğlu var. Oğluna ise annesinin baktığını söyleyen Yekta, yarışmada iddialı olduğunu söylüyor.

GELİNİM MUTFAKTA CEVRİYE HANIM KİMDİR?

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Aslen İzmirli olan Cevriye Hanım, daha sonra Manisa’ya yerleşmiştir. Daha önceleri sekreterlik yapan 60 yaşındaki kayınvalide Cevriye Özkaraçam, artık ev hanımı olduğunu ifade etti. Diğer kayınvalideler tarafından dikkat çeken Cevriye Hanım, her şeyin notunu almayı sevdiğini söylüyor ve bütün yarışmacılardan farklı olduğunu ifade ederek iddiasını ilk günden ortaya koyarak tüm okları üzerine çekmeyi başardı.

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