Gelinim Mutfakta Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün kimdir?

Aslen Arnavut göçmeni olan ve Manisa'da yaşamını sürdüren Yağnur, 12 senelik evli. 1 erkek 2 kız çocuğu olan Yağnur, ilk günden rakiplerinin kendinden korkması gerektiğini söyledi.

Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.

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