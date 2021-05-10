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Gelinim Mutfakta Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün kimdir?
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta eski yarışmacılardan Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün dahil oluyor. Başarılı yarışmacılardan Yağnur programa gelerek iddialı bir giriş yapıyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasından heyecanlı anlar yaşanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün kimdir?
Aslen Arnavut göçmeni olan ve Manisa'da yaşamını sürdüren Yağnur, 12 senelik evli. 1 erkek 2 kız çocuğu olan Yağnur, ilk günden rakiplerinin kendinden korkması gerektiğini söyledi.
Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.