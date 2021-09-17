Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Yağnur'un hayat hikayesi

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Gelinim Mutfakta yeni sezonda eski yarışmacılardan olan Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün Hanım yeniden altınları almak için mücadele etmeye devam ediyor. Mutfaktaki hünerleri kadar sivri diliyle de çok konuşulan Yağnur’un hayat hikayesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

Aslen Arnavut göçmeni olan ve Manisa'da yaşamını sürdüren Yağnur, 12 senelik evli. 1 erkek 2 kız çocuğu olan Yağnur, ilk günden rakiplerinin kendinden korkması gerektiğini söyledi.

Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti. Yeni sezonda da Yağnur iddialı sözleri ve aldığı altınlarla gündemden düşmüyor.