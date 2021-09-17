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Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Yağnur'un hayat hikayesi

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Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında, nereli Gelinim Mutfakta Yağnurun hayat hikayesi

Kanal D ekranlarının hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı tarifleri kadar gelin adayları ve kayınvalideleriyle de çok konuşuluyor. En çok merak edilen gelinlerden biri olan Yağnur Gelinim Mutfakta’da sivri dili ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Peki Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Gelinim Mutfakta Yağnur’un hayat hikayesi…

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Gelinim Mutfakta yeni sezonda eski yarışmacılardan olan Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün Hanım yeniden altınları almak için mücadele etmeye devam ediyor. Mutfaktaki hünerleri kadar sivri diliyle de çok konuşulan Yağnur’un hayat hikayesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

Aslen Arnavut göçmeni olan ve Manisa'da yaşamını sürdüren Yağnur, 12 senelik evli. 1 erkek 2 kız çocuğu olan Yağnur, ilk günden rakiplerinin kendinden korkması gerektiğini söyledi.

Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti. Yeni sezonda da Yağnur iddialı sözleri ve aldığı altınlarla gündemden düşmüyor.

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