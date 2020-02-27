Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 27 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta yarışması ‘en iyiler’ konseptiyle kaldığı yerden devam ediyor. Gelmiş geçmiş en iddialı Gelinim Mutfakta yarışmacılarının mücadele ettiği yarışmanın son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altın kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde kim birincisi oldu, çeyrek altının kazananı hangi gelin oldu? İşte Gelinim Mutfakta 27 Şubat puan durumu...

Gelinim Mutfakta'nın 27 Şubat 2020'de yayınlanan 469. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Nurten-Özlem Argun ve Ayten-Özüm Sakarya çiftleri "şehriyeli et kavurma" ile yarıştılar.





Gelinim Mutfakta’nın 469. Bölümünde gün sonuncusu 6 puanla Özüm oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Ezgi Yıldırım ve Elif Akçam aldı. Özlem ise 11 puanla günü 2. tamamladı. 15 puan toplayan ikili kura çekimine kaldı. Çeyrek altını, kura çekimi sonrasında bir gelin kazandı. Kura sonucunda çeyrek altının sahibi olan gelin Elif akçam oldu.