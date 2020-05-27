Gelinim Mutfakta sezon finali mi yaptı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 22 Mayıs 2020 Cuma günü ekrana gelen son bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Bu nedenle bayram sonrası itibariyle Gelinim Mutfakta yeni bölümleri yayınlanmayacak, sevilen programın yerine bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi yayınlanacak. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu, sezon finali birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise 14 puanla Hatice Karabulut kazandı. En düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'dan elenen yarışmacı 42 puan ile Kıymet oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp, 5 altın bileziğin sahibi ise 69 puan ile Elif oldu.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Gelinim Mutfakta’nın eylül ya da ekim ayında kaldığı yerden takipçileriyle buluşması bekleniyor.