MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta sezon finali mi yaptı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta sezon finali mi yaptı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 27.05.2020 - 12:29,Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta sezon finali mi yaptı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta sezon finali mi yaptı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Abone Olgoogle-news

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 25 Mayıs 2020'den bu yana yayın akışında yer almıyor. Hafta içi her gün aynı saate izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta en son 22 Mayıs Cuma günü ekranlardaydı. Peki, Gelinim Mutfakta neden yok, sezon finali mi yaptı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta  22 Mayıs 2020 Cuma günü ekrana gelen son bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Bu nedenle bayram sonrası itibariyle Gelinim Mutfakta yeni bölümleri yayınlanmayacak, sevilen programın yerine bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi yayınlanacak. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu, sezon finali birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise 14 puanla Hatice Karabulut kazandı. En düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'dan elenen yarışmacı 42 puan ile Kıymet oldu.
Haftanın en yüksek puanını alıp, 5 altın bileziğin sahibi ise 69 puan ile Elif oldu.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Gelinim Mutfakta’nın eylül ya da ekim ayında kaldığı yerden takipçileriyle buluşması bekleniyor. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle