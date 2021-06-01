Gelinim Mutfakta Serap kimdir? Yeni yarışmacılar Deniz ve kayınvalidesi Serap kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Serap Seylan’ın yaşı kayınvalideler arasında merak konusu oldu. Israrlara rağmen yaşını söylemek istemeyen kayınvalide Serap, izleyenler tarafından Gelinim Mutfakta Serap kimdir, kaç yaşında sorularının yöneltilmesine neden oldu. Gelinim Mutfakta Deniz ve kayınvalidesi Serap Seylan kimdir, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA SERAP KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Serap Hanım yaşını söylemedi. Yarışma da merak konusu olan Serap Hanım yaşını tüm ısrarlara rağmen söylemedi. Serap Seylan, gelini gibi kendisi de Erzurumlu. Bekar olduğu bilinen Serap hanımın iki torunu var. Aynı zamanda esnaf olduğunu belirten kayınvalide Serap şu anda çalışmıyor.

Yarışmadaki diğer kayınvalideler Serap Hanımın yaşıyla ilgili tahminlerde bulunurken, kayınvalidelerden birinin, “Bence yaşınız yok” demesi Serap Hanım’ın yüzünü güldürdü. Daha önce de Serap Hanım’ın gelini programda yaptığı konuşmada torununa babaanne bile dedirtmediğini söylemişti.

GELİNİM MUTFAKTA DENİZ KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Deniz Bozdoğan, elinin lezzetine güvendiğini söyleyerek yarışmaya iddialı bir başlangıç yaptı. Sivri dili ile de dikkat çeken Deniz’in yarışmada nasıl bir başarı sergileyeceği de merak konusu.

Aslen Erzurumlu olan 30 yaşındaki Deniz Bozdoğan, İzmir'de yaşıyor. 3 yıldır Serhan Bey ile evli olan Deniz, iki çocuk sahibi.

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