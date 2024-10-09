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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 9 EKİM 2024 || Sadece 1 puanla! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 9 EKİM 2024 || Sadece 1 puanla Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 15:43

Gelinim Mutfakta puan durumu 9 Ekim 2024 haftanın tam ortasında açıklandı. Gelinim Mutfakta'da bugün çıtır gözleme tarifi yapıldı. Tadım, puan ve puanlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Gelinim Mutfakta Eda dün kurayı kazanan isim olmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu,? Gelinim Mutakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 9 Ekim 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu açıklandı. Aslı Hünel ile Gelinim Mutfakta bugün de rekabet dolu bir güne imza attı. Haftanın üçüncü gününde gelinler tüm hünerlerini çeyrek altın alabilmek için sergiledi. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 9 Ekim 2024

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 9 EKİM 2024 || Sadece 1 puanla Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Haftanın tam ortasında çıtır gözleme tarifini en lezzetli yapan ve çeyrek altını kazanan gelin sadece bir puan farkla Aysun oldu.  Dün ise çeyrek altın kazanan gelin yeni yarışmacı Eda olmuştu. Pazartesi ise çeyrek altını 24 puanla Nur almıştı. 

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EKİM 2024

AYSUN- 16 puan

EZGİ- 15 puan

EDA- 15 puan

NUR- 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 9 EKİM 2024 || Sadece 1 puanla Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 8 EKİM 2024

NUR- 16 puan

EZGİ- 16 puan

EDA- 16 puan

AYSUN- 6 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 9 EKİM 2024 || Sadece 1 puanla Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 7 EKİM 2024

NUR- 24 puan

EZGİ- 14 puan

EDA- 10 puan

AYSUN- 9 puan

 

 

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