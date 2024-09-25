GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 25 EYLÜL 2024 || Bugün de eksi 2 ceza puanı! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Eylül 2024 tarihli yayının ardından açıklandı. Dün Gelinim Mutfakta günün birincisi Aysun olmuştu. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 25 Eylül 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın kazanan gelini Nur olmuştu. Haftanın ikinci gününde ise Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Aysun oldu. Kırmızı toz biberi yemeğe katmadığı için eksik malzemeden bugün Nur eksi 2 ceza puanı aldı. Çeyrek altını ise en yüksek puanla Ezgi aldı.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

EZGİ- 18 puan

NUR- 11 puan

NAZAR- 14 puan

AYSUN- 6 puan