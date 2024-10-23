GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 23 EKİM 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta puan durumu 23 Ekim 2024 Çarşamba günü, tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Seren, Aysun, Ezgi ve yeni yarışmacı Hanife gelin Gelinim Mutfakta günün birincisi olmak için mücadele etti. Aslı Hünel günün sonunda Gelinim Mutfakta kazanan ismi açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 23 Ekim 2024!

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta bugün günün birincisi Seren oldu. Gelinim Mutfakta haftanın 2. gününde çeyrek altını alan gelin Ezgi oldu. Gelinim Mutfakta'da ilk gün en yüksek puanı alarak çeyrek altın kazanan gelin Aysun olmuştu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 EKİM 2024

SEREN- 19 puan

EZGİ- 12 puan

AYSUN- 16 puan

HANİFE- 10 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 EKİM 2024

EZGİ- 15 puan

AYSUN- 14 puan

SEREN- 9 puan

HANİFE- 13 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 21 EKİM 2024

AYSUN- 21 puan

SEREN- 19 puan

EZGİ- 10 puan

HANİFE- 7 puan