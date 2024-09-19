GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 19 EYLÃœL 2024 || Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim birinci oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±

Haberin DevamÄ±

Gelinim MutfaktaÂ 19 EylÃ¼l 2024 puan durumu aÃ§Ä±klandÄ±. GÃ¼n sonunda AslÄ± HÃ¼ne tarifi en iyi yapan gelinin ismini duyurdu. TadÄ±m, puan ve yorumlamanÄ±n ardÄ±ndan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu? BugÃ¼n Gelinim Mutfakta Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)Â

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA BUGÃœN KÄ°M BÄ°RÄ°NCÄ° OLDU?

HaftanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi Nur oldu. DÃ¼n kuraya kalan Aysun ve Nur arasÄ±nda kazanan da Nur olmuÅŸtu.Â Ä°lk iki gÃ¼n Ã§eyrek altÄ±nlarÄ± Rabia almÄ±ÅŸtÄ±.Â

Â

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

NUR- 22 puan

AYSUN- 11 puan

RABÄ°A- 9 puan

YASEMÄ°N- 13 puanÂ

Haberin DevamÄ±

Â