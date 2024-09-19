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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 19 EYLÜL 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±?

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 19 EYLÃœL 2024 || Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim birinci oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 15:46

Gelinim Mutfakta puan durumu 19 EylÃ¼l 2024 belli oldu. Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n kek tarifi yapÄ±ldÄ±. Eleme gÃ¼nÃ¼ne son bir gÃ¼n kala Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi olmak ayrÄ± bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor. HaftanÄ±n finalinde ise 10 altÄ±n bilezik sahibini bulacak.. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte Gelinim Mutfakta 19 EylÃ¼l 2024 puan durumu

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Gelinim MutfaktaÂ 19 EylÃ¼l 2024 puan durumu aÃ§Ä±klandÄ±. GÃ¼n sonunda AslÄ± HÃ¼ne tarifi en iyi yapan gelinin ismini duyurdu. TadÄ±m, puan ve yorumlamanÄ±n ardÄ±ndan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu? BugÃ¼n Gelinim Mutfakta Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)Â 

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA BUGÃœN KÄ°M BÄ°RÄ°NCÄ° OLDU?

HaftanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi Nur oldu. DÃ¼n kuraya kalan Aysun ve Nur arasÄ±nda kazanan da Nur olmuÅŸtu.Â  Ä°lk iki gÃ¼n Ã§eyrek altÄ±nlarÄ± Rabia almÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 19 EYLÃœL 2024 || Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim birinci oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

NUR- 22 puan

AYSUN- 11 puan

RABÄ°A- 9 puan

YASEMÄ°N- 13 puanÂ 

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 19 EYLÃœL 2024 || Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim birinci oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±

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