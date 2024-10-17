GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 17 EKİM 2024 || Toplam 1 puan fark var! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta 17 Ekim 2024 puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta'da bugün finale son bir gün kala heyecan yaşandı. Günün sonunda Gelinim Mutfakta çeyrek altın sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan gelin Aysun oldu. Dün altını Ezgi almıştı. Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi yeni yarışmacı Seren oldu. İlk gün Aysun ve Ezgi kuraya kaldı ve kura sonucu çeyrek altının sahibi Ezgi olmuştu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 17 EKİM 2024

AYSUN- 21 puan

EZGİ- 13 puan

SEREN- 17 puan

NUR- 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 EKİM 2024

EZGİ- 21 puan

SEREN- 15 puan

AYSUN- 9 puan

NUR- 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EKİM 2024

SEREN- 16 puan

AYSUN- 13 puan

EZGİ- 14 puan

NUR- 13 puan