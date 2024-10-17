GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 17 EKİM 2024 || Toplam 1 puan fark var! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta 17 Ekim 2024 puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta'da bugün finale son bir gün kala heyecan yaşandı. Günün sonunda Gelinim Mutfakta çeyrek altın sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan gelin Aysun oldu. Dün altını Ezgi almıştı. Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi yeni yarışmacı Seren oldu. İlk gün Aysun ve Ezgi kuraya kaldı ve kura sonucu çeyrek altının sahibi Ezgi olmuştu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 17 EKİM 2024
AYSUN- 21 puan
EZGİ- 13 puan
SEREN- 17 puan
NUR- 5 puan
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 EKİM 2024
EZGİ- 21 puan
SEREN- 15 puan
AYSUN- 9 puan
NUR- 5 puan
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EKİM 2024
SEREN- 16 puan
AYSUN- 13 puan
EZGİ- 14 puan
NUR- 13 puan