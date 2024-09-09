GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2024 puan durumu açıklandı. Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta elenen isim Eliz olmuştu. Bugün ise yeni gelin Zehra ve kayınvalidesi Nermin yarışmaya katıldı. Yeni yarışmacıların ardından Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 9 Eylül 2024

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altını kazanan isim Rabia oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024

RABİA- 21

AYSUN- 12

YASEMİN- 11

ZEHRA- 8