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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 15:43

Gelinim Mutfakta günün birincisi yeni haftanın ilk gününde belli oldu. Gelinim Mutfakta bugün yeni yarışmacılarıyla haftaya başlangıç yaptı. Şenlik böreği tarifini en iyi yapmak için mücadele eden gelinlerden biri bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 9 Eylül 2024 Pazartesi!

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Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2024 puan durumu açıklandı. Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta elenen isim Eliz olmuştu. Bugün ise yeni gelin Zehra ve kayınvalidesi Nermin yarışmaya katıldı. Yeni yarışmacıların ardından Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 9 Eylül 2024

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altını kazanan isim Rabia oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024

RABİA- 21

AYSUN- 12

YASEMİN- 11

ZEHRA- 8 

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