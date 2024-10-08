GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 8 EKİM 2024 || 3 gelin kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu açıklandı. Aslı Hünel ile Gelinim Mutfakta bugün de rekabet dolu bir güne imza attı. Haftanın ikinci gününde gelinler tüm hünerlerini çeyrek altın alabilmek için sergiledi. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 8 Ekim 2024

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Haftanın ikinci gününde tel kadayıf mantısı tarifini en lezzetli yapan üç gelin de kuraya kaldı. Kura sonucu çeyrek altın kazanan gelin yeni yarışmacı Eda oldu. Dün ise çeyrek altını 24 puanla Nur almıştı.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 8 EKİM 2024

NUR- 16 puan

EZGİ- 16 puan

EDA- 16 puan

AYSUN- 6 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 7 EKİM 2024

NUR- 24 puan

EZGİ- 14 puan

EDA- 10 puan

AYSUN- 9 puan