Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Haziran 2024 || Sezon finali 3. gÃ¼n Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±

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Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n mor baklava tarifi yapÄ±ldÄ±. GÃ¼nÃ¼n sonunda ise Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi oldu. Gelinim Mutfakta sezon finali Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ de sona erdi. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta 5Â Haziran 2024 puan durumu toplam...
GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA GÃœNÃœN BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ° OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n KÄ±ymet ve Damla eksi 2 ceza puanÄ± aldÄ±. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi 5 Haziran 2024 Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi BaÅŸak oldu.
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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU
BAÅžAK-Â 15
ZEYNEP- 10
DAMLA- 13
KIYMET-Â 8
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