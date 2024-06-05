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Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Haziran 2024 || Sezon finali 3. gün! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±?

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Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Haziran 2024 || Sezon finali 3. gÃ¼n Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 15:39

Gelinim Mutfakta bugÃ¼nÃ¼n birincisi izleyici tarafÄ±ndan merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 6. sezon finali serisinin 3. gÃ¼nÃ¼ sona erdi. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi belli oldu. GÃ¼n sonunda Gelinim Mutfakta mor baklava tarifi ile Ã§eyrek altÄ±n sahibini buldu. Sezon finalinde ise en Ã§ok Ã§eyrek altÄ±nÄ± alan 50 bilezik, ikinci isim ise 30 altÄ±n bileziÄŸin sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Haziran 2024

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Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n mor baklava tarifi yapÄ±ldÄ±. GÃ¼nÃ¼n sonunda ise Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi oldu. Gelinim Mutfakta sezon finali Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ de sona erdi. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta 5Â Haziran 2024 puan durumu toplam...

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA GÃœNÃœN BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ° OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n KÄ±ymet ve Damla eksi 2 ceza puanÄ± aldÄ±. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi 5 Haziran 2024 Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi BaÅŸak oldu.

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Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Haziran 2024 || Sezon finali 3. gÃ¼n Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

BAÅžAK-Â  15

ZEYNEP- 10

DAMLA- 13

KIYMET-Â  8

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