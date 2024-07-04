GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 TEMMUZ 2024 (TOPLAM ÇEYREK SAYISI) || Sadece 1 puan farkla! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu sorusu tadım, puan ve yorumlamanın ardından yanıt buldu. Gelinim Mutfakta sezon finali serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Bugün 19. altının sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 4 Temmuz 2024 puan durumu toplam çeyrek sayısı

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın dördüncü gün heyecanı yaşandı. Damla ve Kıymet arasında bugün 1 puan fark vardı. Gelinim Mutfakta sezon finali serisinde Zeynep'in 5, Kıymet'in 6 çeyreği, Başak 3, Damla'nın 4 çeyrek altını var. Gelinim Mutfakta günün birincisi ise Damla oldu. Bugün sonunda Damla'nın 5 çeyrek altını oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 17

KIYMET- 16

ZEYNEP- 8

BAŞAK- 5