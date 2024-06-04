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Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n bÃ¶rek tarifi yapÄ±ldÄ±. Sezon finali serisinin ikinci gÃ¼nÃ¼nde rekabet artarak devam ediyor. 20 gÃ¼ndlÃ¼n sezon finali serisinde gelinler Ã§eyrek altÄ±nlarÄ± toplayÄ±p en zon bileziklerin sahibi olmak istiyor.Â 4 Haziran Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi oldu. Gelinim Mutfakta haftanÄ±n finalinde 10 altÄ±n bilezik daÄŸÄ±tÄ±yor. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu 4 Haziran 2024 toplam...

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA BUGÃœN KÄ°M 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n eksi 2 'ler havada uÃ§uÅŸtu. 4 gelinden de eksi 2 puan kesildi. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi ise bugÃ¼n de Zeynep oldu.

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 19

DAMLA- 6

BAÅžAK-Â 5

KIYMET-Â 7

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