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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 HAZÄ°RAN 2024 || Eksi 2'ler havada uçuÅŸtu! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandÄ±, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±?

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 HAZÄ°RAN 2024 || Eksi 2ler havada uÃ§uÅŸtu Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 15:45

Gelinim Mutfakta 6. sezon finali serisinin ikinci gÃ¼nÃ¼ de sona erdi. TadÄ±m, puan ve yorumlamanÄ±n ardÄ±ndan Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi Nursel Ergin tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. Gelinim Mutfakta sezon finali bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼lÃ¼ bu yÄ±l 80 altÄ±n bilezik! Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ aldÄ±? Ä°ÅŸte , Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n bÃ¶rek tarifi yapÄ±ldÄ±. Sezon finali serisinin ikinci gÃ¼nÃ¼nde rekabet artarak devam ediyor. 20 gÃ¼ndlÃ¼n sezon finali serisinde gelinler Ã§eyrek altÄ±nlarÄ± toplayÄ±p en zon bileziklerin sahibi olmak istiyor.Â  4 Haziran Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi oldu. Gelinim Mutfakta haftanÄ±n finalinde 10 altÄ±n bilezik daÄŸÄ±tÄ±yor. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu 4 Haziran 2024 toplam...

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 HAZÄ°RAN 2024 || Eksi 2ler havada uÃ§uÅŸtu Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA BUGÃœN KÄ°M 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n eksi 2 'ler havada uÃ§uÅŸtu. 4 gelinden de eksi 2 puan kesildi. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi ise bugÃ¼n de Zeynep oldu.

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 HAZÄ°RAN 2024 || Eksi 2ler havada uÃ§uÅŸtu Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 19

DAMLA- 6

BAÅžAK-Â  5

KIYMET-Â  7

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