GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 EYLÜL 2024 || Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta'da bugün Çin mantısı tarifi ile haftanın tam ortasında altınlar sahibini buldu. Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altınların sahibi bugün Aysun oldu. Haftanın ilk gününde Yasemin, dün ise altınları Rabia almıştı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 EYLÜL 2024

AYSUN- 19 puan

YASEMİN- 15 puan

ELİZ- 13 puan

RABİA- 7 puan