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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 EYLÜL 2024 || Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 EYLÜL 2024 || Gelinim Mutfakta kim 1. oldu Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 15:36

Gelinim Mutfakta puan durumu 4 Eylül 2024 tarihli programın ardından Aslı Hünel tarafından açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün Çin mantısı tarifi ile altınları dağıtmaya devam etti. Gelinim Mutfakta günün birincisi ise tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 4 Eylül 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da bugün Çin mantısı tarifi ile haftanın tam ortasında altınlar sahibini buldu.  Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altınların sahibi bugün Aysun oldu. Haftanın ilk gününde Yasemin, dün ise altınları Rabia almıştı. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 EYLÜL 2024

AYSUN- 19 puan

YASEMİN- 15 puan

ELİZ- 13  puan 

RABİA- 7 puan

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