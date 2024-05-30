GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS 2024 || Eksi 6 ceza puanÄ± verildi Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±

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Gelinim Mutfakta hafta iÃ§i her gÃ¼n altÄ±n yaÄŸmuruna devam ediyor. Tarifleri kadar tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla da gÃ¼ne damga vuran Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi ve puan durumu aÃ§Ä±klandÄ±. Gelinim Mutfakta'da cuma gÃ¼nÃ¼ sezon finalinde yarÄ±ÅŸacak gelinler belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 30 MayÄ±s 2024 PerÅŸembe!

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA GÃœNÃœN BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ° KÄ°M OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n haftanÄ±n finaline bir gÃ¼n kala heyecan doruktaydÄ±. Gamze iÃ§ harcÄ± ve baharatlarÄ±nÄ± bÃ¶reÄŸe koymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eksi 2 ceza puanÄ± aldÄ±. DiÄŸer eksi 2'yi de bÃ¶rek ÅŸeklini istenildiÄŸi gibi yapamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Gamze aldÄ±. Son eksi 2'yi de bÃ¶reÄŸi Ã§iÄŸ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Damla oldu. Gelinim Mutfakta haftanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde tarifi en iyi yapan gelin ve Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi bugÃ¼n de Zeynep oldu.

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM)

ZEYNEP- 18

KIYMET-Â 13

GAMZE- 7

DAMLA-Â 3

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