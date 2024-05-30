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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS 2024 || Eksi 6 ceza puanÄ± verildi! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±?

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS 2024 || Eksi 6 ceza puanÄ± verildi Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 30, 2024 15:39

Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta puan durumu 30 MayÄ±s 2024 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ finale bir gÃ¼n kala merak ediliyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta Gelinim Mutfakta sezon finali iÃ§in kÄ±ran kÄ±rana mÃ¼cadele sergileyecek olan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar, finalde elenmemek iÃ§in bu hafta tÃ¼m hÃ¼nerlerini sergiliyor. Gelinim Mutfakta yeni bÃ¶lÃ¼m ardÄ±ndan gÃ¼nÃ¼n birincisi Ã§eyrek altÄ±nÄ± yakasÄ±na taktÄ±. Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ± merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n ekmek dolmasÄ± tarifi yapÄ±ldÄ±. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta 30 MayÄ±s 2024 puan durumu...

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Gelinim Mutfakta hafta iÃ§i her gÃ¼n altÄ±n yaÄŸmuruna devam ediyor. Tarifleri kadar tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla da gÃ¼ne damga vuran Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi ve puan durumu aÃ§Ä±klandÄ±. Gelinim Mutfakta'da cuma gÃ¼nÃ¼ sezon finalinde yarÄ±ÅŸacak gelinler belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 30 MayÄ±s 2024 PerÅŸembe!

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA GÃœNÃœN BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ° KÄ°M OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n haftanÄ±n finaline bir gÃ¼n kala heyecan doruktaydÄ±. Gamze iÃ§ harcÄ± ve baharatlarÄ±nÄ± bÃ¶reÄŸe koymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eksi 2 ceza puanÄ± aldÄ±. DiÄŸer eksi 2'yi de bÃ¶rek ÅŸeklini istenildiÄŸi gibi yapamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Gamze aldÄ±. Son eksi 2'yi de bÃ¶reÄŸi Ã§iÄŸ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Damla oldu. Gelinim Mutfakta haftanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde tarifi en iyi yapan gelin ve Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi bugÃ¼n de Zeynep oldu.

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS 2024 || Eksi 6 ceza puanÄ± verildi Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM)

ZEYNEP- 18

KIYMET-Â  13

GAMZE- 7

DAMLA-Â  3

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