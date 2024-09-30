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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 EYLÜL 2024 || Haftanın ilk günü Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 EYLÜL 2024 || Haftanın ilk günü Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 15:45

Gelinim Mutfakta puan durumu haftanın ilk gününde belli oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün fasulye diblesi yapıldı. Yeni yarışmacılar kayınvalide İlknur Hanım ve Birben hünerlerini sergileyerek yüksek puan almaya çalıştı. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 30 Eylül 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın ilk gününde izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta bugün yeni yarışmacılarla rekabeti ve lezzeti artırdı. Dible ve mısır eğmeğini en iyi yapan gelin ise çeyrek altının sahibi oldu. Peki, haftanın ilk günü Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 30 Eylül 2024 Pazartesi!

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Haftanın ilk gününde tarifi en iyi yaparak çeyrek altın kazanan gelin Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 EYLÜL 2024 || Haftanın ilk günü Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYSUN- 19 PUAN

NUR-17 PUAN

EZGİ-14 PUAN

BİRBEN- 6 PUAN

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