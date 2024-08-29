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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 29 AĞUSTOS 2024 || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 29 AĞUSTOS 2024 || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 15:42

29 Ağustos Perşembe Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Bugün en çok puan toplayarak Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin belli oldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel tarafından açıklandı. Her gün 2 çeyrek altın ve haftanın son gününde 10 altın bilezik için mücadeleye devam eden gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Yarın ise Gelinim Mutfakta eleme heyecanı yaşanacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu,? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 29 Ağustos 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfak puan durumu 29 Ağustos 2024 haftanın dördüncü gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Ayşenur veda etmişti. Yerine ise İrem gelin yarışmaya katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 29 Ağustos 2024 puan durumu 

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Rabia oldu.  Rabia haftanın finaline bir gün kala avantaj yakaladı. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 29 AĞUSTOS 2024 || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

 RABİA- 23

AYSUN-  8

YASEMİN-  19

İREM- 6

 

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