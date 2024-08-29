GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 29 AĞUSTOS 2024 || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfak puan durumu 29 Ağustos 2024 haftanın dördüncü gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Ayşenur veda etmişti. Yerine ise İrem gelin yarışmaya katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 29 Ağustos 2024 puan durumu

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Rabia oldu. Rabia haftanın finaline bir gün kala avantaj yakaladı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



RABİA- 23

AYSUN- 8

YASEMİN- 19

İREM- 6