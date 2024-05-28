GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 28 MAYIS 2024 || Eksi 2'ler havada uçuştu! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta hafta içi her gün altın yağmuruna devam ediyor. Gelinim Mutfakta'ya kaymaklı kadayıf tatlısı tarifi yapıldı. Tarifleri kadar tartışmalarıyla da güne damga vuran Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 28 Mayıs 2024 Salı!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Final serisinin başlamasına 3 gün kaldı. Gelinim Mutfakta'da bugün eksi 2'ler havada uçuştu. Zeynep tatlısını yaktığı için eksi 2 ceza puanı aldı. Damla da şerbetin ölçülerini hatalı yapınca eksi 2 ceza puanı alan gelin oldu. Buna rağmen tarifi en iyi yapan gelin ve çeyrek altının sahibi Damla oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 22

KIYMET- 10

GAMZE- 7

ZEYNEP- 3