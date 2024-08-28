×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Gelinim Mutfakta puan durumu 28 Ağustos 2024 || Eksi 2 puan aldı! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Güncelleme Tarihi:

#Gelinim Mutfak Günün Puan Tablosu#Gelinim Mutfak Birinci Kim Oldu#Gelinim Mutfakta Çeyrek Altını Kim Kazandı
Gelinim Mutfakta puan durumu 28 Ağustos 2024 || Eksi 2 puan aldı Gelinim Mutfakta kim 1. oldu Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 15:41

Gelinim Mutfakta puan durumu 28 Ağustos 2024 tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Gelinim Mutfakta yeni bölüm haftanın tam ortasında yine rekabetleri ve tartışmalarıyla çok konuşuldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel tarafından açıklandı. Her gün 2 çeyrek altın ve 10 altın bilezik için mücadeleye devam eden gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Bugün bir gelin eski 2 ceza puanı aldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu,? GElinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 28 Ağustos 2024 puan durumu

Haberin Devamı

Gelinim Mutfak puan durumu 28 Ağustos 2024 haftanın dördüncü gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Ayşenur veda etmişti. Yerine ise İrem gelin yarışmaya katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 28 Ağustos 2024 puan durumu 

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Yasemin eksi 2 ceza puanı aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Aysun oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

 AYSUN-  18

YASEMİN-  15

RABİA- 12

İREM-  9

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelinim Mutfak Günün Puan Tablosu#Gelinim Mutfak Birinci Kim Oldu#Gelinim Mutfakta Çeyrek Altını Kim Kazandı

BAKMADAN GEÇME!