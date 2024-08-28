Gelinim Mutfakta puan durumu 28 Ağustos 2024 || Eksi 2 puan aldı! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfak puan durumu 28 Ağustos 2024 haftanın dördüncü gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Ayşenur veda etmişti. Yerine ise İrem gelin yarışmaya katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 28 Ağustos 2024 puan durumu

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Yasemin eksi 2 ceza puanı aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



AYSUN- 18

YASEMİN- 15

RABİA- 12

İREM- 9