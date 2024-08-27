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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 AĞUSTOS 2024 || Sadece 1 puan farkla! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 AĞUSTOS 2024 || Sadece 1 puan farkla Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 15:42

Gelinim Mutfakta puan durumu 27 Ağustos 2024 tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Gelinim Mutfakta yeni bölüm haftanın ikinci gününde yine rekabetleri ve tartışmalarıyla çok konuşuldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel tarafından açıklandı. Her gün 2 çeyrek altın ve 10 altın bilezik için mücadeleye devam eden gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 27 Ağustos 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfak puan durumu 27 Ağustos 2024 haftanın dördüncü gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Ayşenur veda etmişti. Yerine ise İrem gelin yarışmaya katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 27 Ağustos 2024 puan durumu 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 AĞUSTOS 2024 || Sadece 1 puan farkla Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin en yakın rakibine 1 puan fark atarak Yasemin oldu.  Dün kuranın kazananı Rabia, haftanın ilk gününde çeyrek altını alarak avantaj sağlamıştı. İkinci günün talihlisi ise Yasemin oldu. 

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

YASEMİN-  17

RABİA- 16

İREM-  12

 AYSUN-  9

 

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