×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 HAZİRAN 2024 (TOPLAM ÇEYREK) || İlk kez sıfır puan alındı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Güncelleme Tarihi:

#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Kim 1. Oldu
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 HAZİRAN 2024 (TOPLAM ÇEYREK) || İlk kez sıfır puan alındı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 15:34

Kanal D'nin sevilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta 26 Haziran 2024 puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta finali serisi bayram tatilinin ardından haftanın tam ortasında devam ediyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi her gün çeyrek altın alırken, sezon finalinde en yüksek puanda olan yarışmacı 50 altın bilezik, ikinci isim ise 30 altın bileziğin sahibi olacak. Gelinim Mutfakta final serisi 12. günün sonuna gelindi. 7 gün sonra Gelinim Mutfakta sezon finali şampiyonu belli olacak. Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 26 Haziran 2024!

Haberin Devamı

Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Gelinim Mutfakta sezon finali serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Bugün 13. altının sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?  İşte, Gelinim Mutfakta 26 Haziran 2024 puan durumu toplam çeyrek sayısı

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Başak yemeğini yere düşürdüğü için ne yazık ki sunum yapamadı ve kazanın sonucunda tüm kayınvalidelerden sıfır aldı.  Zeynep'in 3, Kıymet'in 4 çeyreği, Başak 3 ve Damla'nın 2' şer çeyrek altını var.  Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelin Damla oldu. Bugün ile birlikte  Damla'nın 3 çeyrek altını oldu.

Haberin Devamı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 HAZİRAN 2024 (TOPLAM ÇEYREK) || İlk kez sıfır puan alındı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 17

KIYMET- 13

ZEYNEP- 12

BAŞAK- 2

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Kim 1. Oldu

BAKMADAN GEÇME!