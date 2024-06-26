GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 HAZİRAN 2024 (TOPLAM ÇEYREK) || İlk kez sıfır puan alındı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Gelinim Mutfakta sezon finali serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Bugün 13. altının sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 26 Haziran 2024 puan durumu toplam çeyrek sayısı

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Başak yemeğini yere düşürdüğü için ne yazık ki sunum yapamadı ve kazanın sonucunda tüm kayınvalidelerden sıfır aldı. Zeynep'in 3, Kıymet'in 4 çeyreği, Başak 3 ve Damla'nın 2' şer çeyrek altını var. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelin Damla oldu. Bugün ile birlikte Damla'nın 3 çeyrek altını oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 17

KIYMET- 13

ZEYNEP- 12

BAŞAK- 2