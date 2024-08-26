Haberin Devamı

Gelinim Mutfak puan durumu 26 Ağustos 2024 haftanın dördüncü gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Ayşenur veda etmişti. Yerine ise İrem gelin yarışmaya katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2024 puan durumu

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin belli oldu. Aysun ve Rabia kurala kaldı. Kuranın kazananı Rabia, haftanın ilk gününde çeyrek altını alarak avantaj sağladı.

Haberin Devamı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



AYSUN- 15

RABİA- 15



YASEMİN- 14

İREM- 9

