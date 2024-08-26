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Gelinim Mutfakta puan durumu 26 Ağustos 2024 (YENİ HAFTA!) || Kuraya kaldılar! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta puan durumu 26 Ağustos 2024 (YENİ HAFTA) || Kuraya kaldılar Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 15:36

Gelinim Mutfakta puan durumu 26 Ağustos 2024 açıklandı. Gelinim Mutfakta yeni hafta yeni yarışmacılarla başladı. Yeni gelin İrem Hanım yarışmaya katıldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Her gün 2 çeyrek altın ve 10 altın bilezik için mücadeleye devam eden gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfak puan durumu 26 Ağustos 2024 haftanın dördüncü gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Ayşenur veda etmişti. Yerine ise İrem gelin yarışmaya katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2024 puan durumu 

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin belli oldu. Aysun ve Rabia kurala kaldı. Kuranın kazananı Rabia, haftanın ilk gününde çeyrek altını alarak avantaj sağladı.

Gelinim Mutfakta puan durumu 26 Ağustos 2024 (YENİ HAFTA) || Kuraya kaldılar Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYSUN-  15

RABİA- 15

YASEMİN-  14

İREM-  9

 

 

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