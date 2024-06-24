GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 HAZİRAN 2024 TOPLAM ÇEYREK SAYISI || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Haberin Devamı

Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Gelinim Mutfakta sezon finali serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2024 puan durumu toplam çeyrek sayısı

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün patlıcan kebabı tarifi yapıldı. Kıymet gelin eksi 2 ceza puanı aldı. Zeynep ve Kıymet'in 3'er çeyreği, Başak ve Damla'nın 2' şer çeyrek altnı var. En yüksek puanı alan isim ise Başak oldu. Bugünle beraber Başak'ın toplam 3 altını olmuş oldu.

Haberin Devamı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

BAŞAK- 19

ZEYNEP- 12

DAMLA- 9

KIYMET- 6