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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 EYLÜL 2024 || Eksi 2 ceza puanı! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 EYLÜL 2024 || Eksi 2 ceza puanı Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 15:41

Gelinim Mutfakta yeni bölüm haftanın ikinci gününde yayınlandı. Gelinim Mutfakta 24 Eylül 2024 puan duurmu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta bugün yeni isimlerle rekabeti ve tariflerle güne damgasını vurdu. Bugün Gelinim Mutfakta'da bir gelin de eksi 2 ceza puanı aldı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 24 Eylül 2024 Pazartesi!

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Gelinim Mutfakta 24 Eylül 2024 günün birincisi ve çeyrek altının sahibi açıklandı. Dün Gelinim Mutfakta günün birincisi Nur olmuştu.  Eski yarışmacılardan Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan Hanım yarışmaya renk kattı. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 24 Eylül 2024 puan durumu

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın kazanan gelini Nur olmuştu. Haftanın ikinci gününde ise Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Aysun oldu. Nazar ise eksi 2 ceza puanı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 24 EYLÜL 2024 || Eksi 2 ceza puanı Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYSUN- 15 puan

NUR- 14 puan

EZGİ- 13 puan

NAZAR- 3 puan

 

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