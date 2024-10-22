GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 EKİM 2024 (TOPLAM) || Sadece 1 puan farkla! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta puan durumu tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Seren, Aysun, Ezgi ve yeni yarışmacı Hanife gelin Gelinim Mutfakta günün birincisi olmak için mücadele etti. Aslı Hünel günün sonunda Gelinim Mutfakta kazanan ismi açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 22 Ekim 2024 Salı!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın 2. gününde çeyrek altını alan gelin Ezgi oldu. Gelinim Mutfakta'da dün en yüksek puanı alarak çeyrek altın kazanan gelin Aysun olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 EKİM 2024

EZGİ- 15 puan

AYSUN- 14 puan

SEREN- 9 puan

HANİFE- 13 puan

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 21 EKİM 2024

AYSUN- 21 puan

SEREN- 19 puan

EZGİ- 10 puan

HANİFE- 7 puan