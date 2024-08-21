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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 21 AĞUSTOS 2024 || Kuraya kaldılar! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 21 AĞUSTOS 2024 || Kuraya kaldılar Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 15:43

Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu. İki gelin bugün kuraya kaldı. Çeyrek altın ve 10 altın bilezik için mücadeleye devam eden gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Bir gelin ise bugün eksi 2 ceza puanı aldı. Puanlama işleminin tamamlanmasının ardından günün çeyrek altın kazanan ismi de açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 20 Ağustos 2024 puan durumu!

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Gelinim Mutfak puan durumu 20 Ağustos 2024 haftanın tam ortasında gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 20 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi Rabia ve Yasemin oldu. Kuraya kalan gelinlerden çeyrek altını alan gelin Rabia  oldu. Rabia üstelik bugün eksi 2 ceza puanı almıştı. Rabia'nın bugün üçüncü gününde de çeyrek altını kazanarak rekora doğru adım atıyor. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 21 AĞUSTOS 2024 || Kuraya kaldılar Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

RABİA- 17

YASEMİN- 17

AYSUN- 14

AYŞENUR- 5

 

 

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