GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 21 AĞUSTOS 2024 || Kuraya kaldılar! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfak puan durumu 20 Ağustos 2024 haftanın tam ortasında gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 20 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi Rabia ve Yasemin oldu. Kuraya kalan gelinlerden çeyrek altını alan gelin Rabia oldu. Rabia üstelik bugün eksi 2 ceza puanı almıştı. Rabia'nın bugün üçüncü gününde de çeyrek altını kazanarak rekora doğru adım atıyor.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



RABİA- 17

YASEMİN- 17

AYSUN- 14

AYŞENUR- 5