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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 TEMMUZ 2024 (ÇEYREK SAYISI) || Eksi 2'ler havada uçuştu! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 TEMMUZ 2024 (ÇEYREK SAYISI) || Eksi 2ler havada uçuştu Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 15:45

Gelinim Mutfakta genel puan durumu sezon finali son haftasına girilirken merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta finali serisi haftanın sonuna gelindi. Gelinim Mutfakta günün birincisi her gün çeyrek altın alırken, sezon finalinde en yüksek puanda olan yarışmacı 50 altın bilezik, ikinci isim ise 30 altın bileziğin sahibi olacak. 20 günlük macerada Gelinim Mutfakta final serisi 17. günün sonuna gelindi. Cuma günü Gelinim Mutfakta sezon finali şampiyonu belli olacak. Gelinim Mutfakta bugün bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 1 Temmuz 2024!

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Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Gelinim Mutfakta sezon finali serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Bugün 16. altının sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?  İşte, Gelinim Mutfakta 2 Temmuz 2024 puan durumu toplam çeyrek sayısı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 TEMMUZ 2024 (ÇEYREK SAYISI) || Eksi 2ler havada uçuştu Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın ikinci gününde eksi 2'ler havada uçuştu. Kıymet ve Başak eksi 2 ceza puanı aldı. Sezon finali serisinde Zeynep'in 5, Kıymet'in 5 çeyreği, Başak 3 ve Damla'nın 3' şer çeyrek altını var. Gelinim Mutfakta günün birincisi ise Damla  oldu. Bu durumda  Damla'nın 4 çeyrek altını oldu. 

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 TEMMUZ 2024 (ÇEYREK SAYISI) || Eksi 2ler havada uçuştu Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 15

DAMLA- 19

KIYMET- 5

BAŞAK- 7

 

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#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Kim 1. Oldu

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