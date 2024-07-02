GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 TEMMUZ 2024 (ÇEYREK SAYISI) || Eksi 2'ler havada uçuştu! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Gelinim Mutfakta sezon finali serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Bugün 16. altının sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 2 Temmuz 2024 puan durumu toplam çeyrek sayısı

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın ikinci gününde eksi 2'ler havada uçuştu. Kıymet ve Başak eksi 2 ceza puanı aldı. Sezon finali serisinde Zeynep'in 5, Kıymet'in 5 çeyreği, Başak 3 ve Damla'nın 3' şer çeyrek altını var. Gelinim Mutfakta günün birincisi ise Damla oldu. Bu durumda Damla'nın 4 çeyrek altını oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 15

DAMLA- 19

KIYMET- 5

BAŞAK- 7