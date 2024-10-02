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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 EKİM 2024 (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 EKİM 2024 (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 15:36

Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 2 Ekim 2024 haftanın tam ortasında belli oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün tatlı tarifi yapıldı. Başarılı yarışmacı Aysun haftaya aldığı çeyreklerle avantajlı başlamıştı. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 2 Ekim 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın tam ortasında izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta bugün yeni yarışmacılarla rekabeti ve lezzeti artırdı. Gelinler haftaya hızlı başladı. Haftanın ilk iki gününde Aysun çeyrek altınları alan isim oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 2 Ekim 2024 Çarşamba!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Haftanın üçüncü gününde tatlı tarifini en iyi lezzetli çeyrek altın kazanan gelin Ezgi oldu. Haftanın ilk iki gününde çeyrek altının sahibi olan Aysun olmuştu. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

EZGİ-17 PUAN

BİRBEN- 15 PUAN

NUR-10 PUAN

AYSUN- 9 PUAN

 

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