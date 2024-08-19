GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 19 AĞUSTOS 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfak puan durumu 19 Ağustos 2024 haftanın ilk gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 19 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi eski yarışmacılardan ancak bugün yarışmaya yeni katılan Rabia oldu. Ayşenur ise eksi 2 ceza puanı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



RABİA- 19

AYSUN- 15

AYŞENUR- 8

YASEMİN- 8