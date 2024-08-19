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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 19 AĞUSTOS 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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#Gelinim Mutfak Günün Puan Tablosu#Gelinim Mutfak Birinci Kim Oldu#Gelinim Mutfakta Çeyrek Altını Kim Kazandı
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 19 AĞUSTOS 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 15:44

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan tablosu programı yakından takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın ve 10 altın bilezik için mücadeleye devam eden gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Bir gelin ise bugün eksi 2 ceza puanı aldı. Puanlama işleminin tamamlanmasının ardından günün çeyrek altın kazanan ismi de açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 19 Ağustos 2024 puan durumu!

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Gelinim Mutfak puan durumu 19 Ağustos 2024 haftanın ilk gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 19 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 19 AĞUSTOS 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi eski yarışmacılardan ancak bugün yarışmaya yeni katılan Rabia oldu. Ayşenur ise eksi 2 ceza puanı aldı. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

RABİA- 19

AYSUN- 15

AYŞENUR- 8

YASEMİN- 8

 

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