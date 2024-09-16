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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 EYLÜL 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 EYLÜL 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 15:46

Gelinim Mutfakta yeni bölüm yeni haftanın yarışmacılarıyla başladı. Gelinim Mutfakta bugün kokoreç tarifi ile izleyicilere sokak lezzeti şöleni yaşattı. Yarışmaya ise Nur Hanım ile kayınvalidesi Güldenur Hanım katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 16 Eylül 2024 Pazartesi!

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Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu açıklandı. Gün sonunda Aslı Hüne tarifi en iyi yapan gelinin ismini duyurdu. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İŞte Gelinim Mutfakta 16 Eylül 2024 puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugün Aslı Hünel gelinlerin tabaklarını beğenmeyip eleştiri yağmuruna tuttu. Haftanın ilk gününde en yüksek puanı alarak çeyrek altınların sahibi olan gelin Rabia oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 EYLÜL 2024 || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

RABİA- 22 puan

NUR- 14 puan

AYSUN- 12 puan

YASEMİN- 7 puan 

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