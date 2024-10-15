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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EKİM 2024 || Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EKİM 2024 || Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 15:44

Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın ikinci gününde ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'da bugün kıyasıya rekabet devam ediyor. Tadım , puan ve yorumlamanın ardından Aslı Hünel sunumuyla Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Yarışmaya bugün Seren ve kayınvalidesi Olcay Hanım katıldı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 15 Ekim 2024 Salı!

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Gelinim Mutfakta 15 Ekim 2024 puan durumu açıklandı. Haftanın yeni yarışmacıları ile Gelinim Mutfakta yeni bölüm yayınlandı. Günün sonunda ise Gelinim Mutfakta çeyrek altın sahibini buldu. İki gelin aynı puan alarak bugün kuraya kaldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi yeni yarışmacı Seren oldu. Dün ise Aysun ve Ezgi kuraya kaldı ve kura sonucu çeyrek altının sahibi Ezgi olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EKİM 2024 || Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

SEREN- 16 puan

AYSUN- 13 puan

EZGİ-  14 puan

NUR- 13 puan

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