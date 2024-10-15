GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EKİM 2024 || Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta 15 Ekim 2024 puan durumu açıklandı. Haftanın yeni yarışmacıları ile Gelinim Mutfakta yeni bölüm yayınlandı. Günün sonunda ise Gelinim Mutfakta çeyrek altın sahibini buldu. İki gelin aynı puan alarak bugün kuraya kaldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi yeni yarışmacı Seren oldu. Dün ise Aysun ve Ezgi kuraya kaldı ve kura sonucu çeyrek altının sahibi Ezgi olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

SEREN- 16 puan

AYSUN- 13 puan

EZGİ- 14 puan

NUR- 13 puan