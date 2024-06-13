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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 HAZÄ°RAN 2024 (TOPLAM ÇEYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±?

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 HAZÄ°RAN 2024 (TOPLAM Ã‡EYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ aldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 15:41

Gelinim Mutfakta sezon finali serisinde 9. Ã§eyrek de sahibini buldu. Gelinim Mutfakta puan durumu 13 Haziran 2024 belli oldu. Gelinim Mutfakta sezon finaline sadece 14 gÃ¼n kaldÄ±. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi tadÄ±m, puan ve yorumlamanÄ±n ardÄ±ndan belli oldu. Gelinler haftanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde Ã§eyrek altÄ±nÄ± almak ve sezon finali sonunda bilezikleri almak iÃ§in mÃ¼cadele ettiler. Sezon finalinde birinci 50 altÄ±n bilezik, ikinci ise 30 altÄ±n bilezik alacak. Gelinim Mutfakta her gÃ¼n bir Ã§eyrek altÄ±n vermeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta sezon finali heyecanÄ±nda yol yarÄ±landÄ±. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim kazandÄ±, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ aldÄ±? Ä°ÅŸte , Gelinim Mutfakta 13 Haziran 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n 9. Ã§eyrek altÄ±n sahibini buldu. GÃ¼nÃ¼n sonunda ise Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi oldu. Gelinim Mutfakta sezon finalinde 80 altÄ±n bilezik daÄŸÄ±tÄ±yor. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu 13 Haziran 2024 toplam...

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA KÄ°M 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta sezon finaline sayÄ±lÄ± zaman kaldÄ±. Gelinim Mutfakta'da bu gÃ¼ne kadar Zeynep'in 3, BaÅŸak'Ä±n 2, KÄ±ymet'in 2 ve Damla'nÄ±n 1 Ã§eyrek altÄ±nÄ± var. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi 13 Haziran Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi niyanet KÄ±ymet oldu. BÃ¶ylelikle KÄ±ymet'in sezon finali serisinde toplam 3 Ã§eyrek altÄ±nÄ± oldu. BaÅŸak gelin ve KÄ±ymet gelin bugÃ¼n eksi 2 ceza puanÄ± aldÄ±.Â 

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 HAZÄ°RAN 2024 (TOPLAM Ã‡EYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ±Â kimÂ aldÄ±

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

KIYMET-Â  21

ZEYNEP- 16

DAMLA- 9

BAÅžAK-Â  3

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