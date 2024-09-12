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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 EYLÜL 2024 | Stüdyoyu terk ettiler! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 EYLÜL 2024 | Stüdyoyu terk ettiler Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 15:47

Gelinim Mutfakta'da bugün gerilim dolu anlar yaşandı. Gelinim Mutfakta Rabia ve kayınvalidesi Yasemin Hanım stüdyoyu terk etti. Gelinim Mutfakta Rabia diskalifiye mi oldu sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. GElinim Mutfakta puan durumu finale son bir gün kala Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Verilen tarifi en iyi yapmak için mücadele eden gelinlerden biri bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim oldu. Cuma günü ise Gelinim Mutfakta birincisi tam 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 12 Eylül 2024 puan durumu (toplam)

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Gelinim Mutfakta 12 Eylül 2024 puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta'da bugün Rabia yarışmayı terk etti. Eğer yarın geri gelmezse yarışmadan diskalifiye edilecek.  Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölüm...

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 EYLÜL 2024 | Stüdyoyu terk ettiler Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Haftanın ilk gününde çeyrek altını Rabia alırken, önceki gün tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altını kazanan isim  Yasemin olmuştu. Dün ise eksi 2 ceza puanı almasına rağmen çeyrek altını kazanan gelin Aysun olmuştu. Bugün de çeyrek altını Aysun aldı. Rabia diskalifiye mi olacak yarınki programda açıklanacak.  

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 EYLÜL 2024 | Stüdyoyu terk ettiler Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024

AYSUN- 22 puan

YASEMİN- 11 puan

RABİA- 17 puan

ZEHRA- 8 puan

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