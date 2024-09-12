GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 EYLÜL 2024 | Stüdyoyu terk ettiler! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı çeyrek altını kim aldı?

Haberin Devamı

Gelinim Mutfakta 12 Eylül 2024 puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta'da bugün Rabia yarışmayı terk etti. Eğer yarın geri gelmezse yarışmadan diskalifiye edilecek. Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölüm...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Haftanın ilk gününde çeyrek altını Rabia alırken, önceki gün tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altını kazanan isim Yasemin olmuştu. Dün ise eksi 2 ceza puanı almasına rağmen çeyrek altını kazanan gelin Aysun olmuştu. Bugün de çeyrek altını Aysun aldı. Rabia diskalifiye mi olacak yarınki programda açıklanacak.

Haberin Devamı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024

AYSUN- 22 puan

YASEMİN- 11 puan

RABİA- 17 puan

ZEHRA- 8 puan