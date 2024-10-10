GELİNİM MUTFAKTA PUAN 10 EKİM 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Aslı Hünel ile Gelinim Mutfakta bugün de rekabet dolu bir güne imza attı. Haftanın dördüncü gününde gelinler tüm hünerlerini çeyrek altın alabilmek için sergiledi. Finale doğru yarışmada heyecan arttı. Yarın Gelinim Mutfakta bileziklerin sahibi belli olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 10 Ekim 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Haftanın tdördüncü gününde rulo patlıcan tarifini en lezzetli yapan ve çeyrek altını kazanan gelin Aysun oldu. Dün yine çeyrek altın kazanan gelin Aysun olurken, önceki gün yeni yarışmacı Eda almıştı. Pazartesi ise çeyrek altını 24 puanla Nur almıştı.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 EKİM 2024

AYSUN- 18 puan

NUR- 16 puan

EZGİ- 14 puan

EDA- 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EKİM 2024

AYSUN- 16 puan

EZGİ- 15 puan

EDA- 15 puan

NUR- 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 8 EKİM 2024

NUR- 16 puan

EZGİ- 16 puan

EDA- 16 puan

AYSUN- 6 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 7 EKİM 2024

NUR- 24 puan

EZGİ- 14 puan

EDA- 10 puan

AYSUN- 9 puan