×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA PUAN 10 EKİM 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Güncelleme Tarihi:

#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Bugün#Gelinim Mutfakta Puan Durumu
GELİNİM MUTFAKTA PUAN 10 EKİM 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 15:40

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 10 Ekim 2024 haftanın tam ortasında açıklandı. Gelinim Mutfakta'da bugün rulo patlıcan tarifi yapıldı. Tadım, puan ve puanlamanın ardından Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta Eda dün kurayı kazanan isim olmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kim 1. oldu,? Gelinim Mutakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 10 Ekim 2024

Haberin Devamı

Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Aslı Hünel ile Gelinim Mutfakta bugün de rekabet dolu bir güne imza attı. Haftanın dördüncü gününde gelinler tüm hünerlerini çeyrek altın alabilmek için sergiledi. Finale doğru yarışmada heyecan arttı. Yarın Gelinim Mutfakta bileziklerin sahibi belli olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 10 Ekim 2024 puan durumu 

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Haftanın tdördüncü gününde rulo patlıcan tarifini en lezzetli yapan ve çeyrek altını kazanan gelin Aysun oldu.  Dün yine çeyrek altın kazanan gelin Aysun olurken, önceki gün yeni yarışmacı Eda almıştı. Pazartesi ise çeyrek altını 24 puanla Nur almıştı. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN 10 EKİM 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı

Haberin Devamı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 10 EKİM 2024

AYSUN- 18 puan

NUR- 16 puan

EZGİ- 14 puan

EDA- 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EKİM 2024

AYSUN- 16 puan

EZGİ- 15 puan

EDA- 15 puan

NUR- 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN 10 EKİM 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 8 EKİM 2024

NUR- 16 puan

EZGİ- 16 puan

EDA- 16 puan

AYSUN- 6 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN 10 EKİM 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 7 EKİM 2024

NUR- 24 puan

EZGİ- 14 puan

EDA- 10 puan

AYSUN- 9 puan

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Bugün#Gelinim Mutfakta Puan Durumu

BAKMADAN GEÇME!