Gelinim Mutfakta programını Seda Sayan sunacak

Üç sezondur ilgiyle izlenen “Gelinim Mutfakta” hafta içi her gün saat 13.00’te yayınlanıyor. Programda yaptığı yemeklerle günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altın kazanıyor, haftanın en başarılı yarışmacısı ise 10 bin lira değerindeki altın bileziklerle ödüllendiriliyor.