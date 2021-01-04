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Gelinim Mutfakta programını Seda Sayan sunacak
Kanal D’nin sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta” bugünden itibaren Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelecek.
Üç sezondur ilgiyle izlenen “Gelinim Mutfakta” hafta içi her gün saat 13.00’te yayınlanıyor. Programda yaptığı yemeklerle günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altın kazanıyor, haftanın en başarılı yarışmacısı ise 10 bin lira değerindeki altın bileziklerle ödüllendiriliyor.
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