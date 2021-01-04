MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta programını Seda Sayan sunacak
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta programını Seda Sayan sunacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 04.01.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta programını Seda Sayan sunacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta programını Seda Sayan sunacak
Abone Olgoogle-news

Kanal D’nin sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta” bugünden itibaren Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelecek.

Üç sezondur ilgiyle izlenen “Gelinim Mutfakta” hafta içi her gün saat 13.00’te yayınlanıyor. Programda yaptığı yemeklerle günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altın kazanıyor, haftanın en başarılı yarışmacısı ise 10 bin lira değerindeki altın bileziklerle ödüllendiriliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle