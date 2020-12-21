Gelinim Mutfakta Özlem kimdir? Gelinim Mutfakta Özlem Demir ve kaynanası Elmas hakkında bilgiler

Gelinim Mutfakta Özlem, yarışmaya katıldığı an itibariyle dikkatleri üzerine çekti. Elmas Hanım ile birlikte yarışmada dikkatleri üzerine çeken Özlem Demir, iddialı cümlelerle kızlar arasında yerini aldı. Peki, Gelinim Mutfakta Özlem kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Özlem Demir ve Elmas Hanım hakkında bazı bilgiler

GELİNİM MUTFAKTA ÖZLEM DEMİR VE ELMAS DEMİR KİMDİR?

Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacıları, gelin Özlem Demir, kayınvalide Elmas Demir. Yarışmaya fırtına estirmeye geldiklerini söyleyen kayınvalide Elmas Hanım, rakiplerine ”Siz, Rüzgarımızla savrulmamaya dikkat edin” diyerek göz dağı verdi.

Gelin Özlem Hanım, 33 yaşında. 4 yıllık evli olan Özlem iki evlilik yapmış. Özlem’in üç kızı var. Aslen Ordulu olan yeni yarışmacı, Karadeniz TV’de sunuculuk yapıyor. Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Özlem kendisini bir müzik tutkunu olarak nitelendiriyor. Karadeniz bölgesinde tanınan bir yerel sanatçıdır. Kendisine ait şarkıları bulunan Özlem, Baba, Cimri Kavuşma, Dur Dedim, Karagözlüm, Anne, Adam Sanmıştım Özlemce, Söyletme isimli eserlerinin sahibidir.

Kayın valide Elmas Hanım, 1968 İstanbul doğumlu. 3 çocuk annesi olan Elmas Hanım, büyük bir holdingde ofis yönetiminden emekli.