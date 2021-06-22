Gelinim Mutfakta Neriman kimdir? Stüdyoya arabayla girdi!

Gelinim Mutfakta yarışması, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerinden tam not almaya devam ediyor. Her gün başka bir gündem konusu yaratan gelin ve kaynanalarda bugünün olayı kaynanalardan Neriman’ın stüdyoya mavi bir arabayla girmesi oldu. Gelin arabasını andıran süslü otomobilden çıkan Neriman Hanım, bundan sonra stüdyoya böyle geleceğini söyleyerek daha fazla merak uyandırdı. Pek gelinim Mutfakta Neriman kimdir, hangi gelinin kayınvalidesi, kaç yaşında? İşte merak edilenler…

NERİMAN GÜRÜF KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan gelin Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalidesi Neriman Hanım ise gelininin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. 66 yaşındaki Neriman Gürüf Azeri gelini ile programa adeta damga vurmak amacıyla geldiğini belirtti. Kayınvalide Neriman, zaman zaman giydiği kostümlerle de renkli bir kişilik sergiliyor.

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