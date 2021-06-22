Gelinim Mutfakta Neriman kimdir? Stüdyoya arabayla girdi!
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlandığı saatte gündem olmaya devam ediyor. 22 Haziran Salı, bugün yayınlanan bölümde ise Kayınvalide Neriman Hanım’ın stüdyoya arabayla girmesi şaşkınlık yarattı. Neriman’ı mavi küçük bir akülü arabanın içinde gören izleyiciler, Gelinim Mutfakta yarışmacısı kayınvalide Neriman Hanımın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Neriman Gürüf kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar…
Gelinim Mutfakta yarışması, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerinden tam not almaya devam ediyor. Her gün başka bir gündem konusu yaratan gelin ve kaynanalarda bugünün olayı kaynanalardan Neriman’ın stüdyoya mavi bir arabayla girmesi oldu. Gelin arabasını andıran süslü otomobilden çıkan Neriman Hanım, bundan sonra stüdyoya böyle geleceğini söyleyerek daha fazla merak uyandırdı. Pek gelinim Mutfakta Neriman kimdir, hangi gelinin kayınvalidesi, kaç yaşında? İşte merak edilenler…
NERİMAN GÜRÜF KİMDİR?
Aslen Azerbaycanlı olan gelin Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalidesi Neriman Hanım ise gelininin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. 66 yaşındaki Neriman Gürüf Azeri gelini ile programa adeta damga vurmak amacıyla geldiğini belirtti. Kayınvalide Neriman, zaman zaman giydiği kostümlerle de renkli bir kişilik sergiliyor.